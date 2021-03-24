Диетолог назвал сладости, которые полезно есть на завтрак

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский перечислил сладкие продукты, которые являются мощным источником энергии, и, поэтому, могут стать отличным завтраком, передает радио Sputnik.

Энергия в первую очередь необходима мозгу, во вторую – мышцам и организму в целом. При этом, как отметил Бобровский, важно различать сахара естественные и сахара добавленные.

«Если в конце приема пищи или в процессе приема пищи вы будете есть сахар естественный, то это можно, нужно и это безвредно для организма при условии адекватных доз», - отметил специалист.

При этом, если это сахар добавленный, то его употреблять в больших количествах вредно.

По словам Бобровского, завтрак из одних сладостей может дать человеку только «короткую сытость», то есть вскоре он снова захочет есть.

«Простые сахара, даже если они получены из фруктов, у многих людей дают короткую сытость, то есть если это будет утренний прием пищи в виде двух фруктиков, долго сытыми вы не будете», – подчеркнул диетолог.

Диетолог также рассказал о сбалансированном завтраке. По словам Бобровского, самый простой способ – это представить тарелку.

«От всего объема пищи, которую собираетесь потребить, половину должны занимать овощи и фрукты», - уточнил диетолог.

При этом четверть должны занимать зерновые, еще одну четверть – мясные или белковые продукты.

Ранее диетолог раскрыл секрет полезного завтрака. Организму для полноценной сытости нужны углеводы, жиры и белки, указал врач Андрей Бобровский.