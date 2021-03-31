Животные, золото и доспехи: что обнаружили в доме «мытищинского стрелка»
В ходе осмотра у мужчины нашли крупный арсенал боеприпасов, в числе которых десятки ящиков с патронами.
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
«Мытищинский стрелок» Владимир Барданов, открывший 30 марта огонь по правоохранителям в своем доме, был обеспеченным человеком.
После ликвидации пожара было обнаружено, что внутри дом отделан золотом и бархатом, на стенах висят картины в полный рост и рыцарские доспехи. Кроме того, у мужчины нашли несколько диких животных, пишет LIFE.
Также был обнаружен крупный арсенал боеприпасов, в числе которых десятки ящиков с патронами, автоматы и гранаты.
Инцидент произошел в результате прихода правоохранителей к мужчине, подозревающегося в причастности к незаконному обороту оружия, с обыском. В ответ он открыл огонь из автомата и бросил в окно две гранаты.