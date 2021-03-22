Врач перечислил продукты, чаще всего вызывающие отравление

Отравление способна вызвать любая некачественная или испорченная пища, однако чаще всего оно возникает после употребления молочных продуктов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Причина кроется в том, что молочная продукция, например, сметана или творог, имеет очень ограниченные сроки годности и при неправильном хранении становится хорошей средой для развития бактериальной флоры. Отравление одного человека может свидетельствовать о большом количестве съеденной им порченной пищи, если же заболели сразу несколько человек - это пищевая инфекция, вызванная патогенной флорой, пояснил специалист.

Часто причиной отравления становятся алкогольные напитки, добавил Зиннатуллин.

«Имеет значение концентрация, объем и качество спиртного, потому что можно добиться и хорошим алкоголем алкогольной интоксикации, и будут все симптомы отравления: тошнота, рвота, понос, потеря сознания и вплоть до летального исхода», - сказал он.

При отравлении доктор рекомендовал принимать сорбенты, от активированного угля до более серьезных препаратов, и ни в коем случае не останавливать диарею и рвоту - так организм выводит некачественный продукт. В случае если эти симптомы становятся «неукротимыми», то может возникнуть обезвоживание. В этой ситуации Зиннатуллин посоветовал употреблять как можно больше жидкости, лучше всего минеральной воды, а при сильном ухудшении состояния обращаться к врачу.