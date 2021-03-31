Мужчина с бензопилой попытался прорваться в парламент Словении: видео

У здания парламента Словении задержали мужчину, который пытался прорваться внутрь с бензопилой в руках.

На кадрах с видеозаписи видно, как мужчина с собакой подошел к зданию парламента, прокричал: «‎Хватит с меня локдауна!» - и завел инструмент. Тут же к мужчине подбежали сотрудники службы безопасности, скрутили его и затем передали полиции. Об этом пишет местное издание STA со ссылкой на МВД.

Ранее в Словении объявили об ужесточении карантина и ограничении выезда из страны с 1 по 11 апреля. В эти дни прекратят свою работу школы, вузы и детские сады, а также организации сферы услуг за исключением банков, почт, аптек, магазинов, автосервисов и АЗС. Более того, встречаться группой людей смогут лишь члены одной семьи. Послабления для жителей Словении сделают лишь в день празднования католической Пасхи 4 апреля. И даже тогда собраться вместе разрешат членам максимум двух семей.

А покинуть свой регион можно будет лишь при наличии веской на то причины. Однако эти суровые меры не будут распространяться на переболевших и привитых граждан при предоставлении ими документального подтверждения.