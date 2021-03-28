В Словении ужесточат карантин и ограничат выезд из страны

С 1 по 11 апреля на территории Словении будут усилены противоэпидемические меры, введенные в связи с пандемией COVID-19. На это время из-за не прекращающегося роста заболеваемости права на выезд из страны будет ограничен.

В указанный период вновь прекратят работы школы, вузы и детские сады, а также организации сферы услуг за исключением банков, почт, аптек, магазинов, автосервисов и АЗС. Помимо этого в встречаться группой людей смогут лишь члены одной семьи.

Послабления для жителей Словении сделают лишь в день празднования католической Пасхи 4 апреля. И даже тогда собраться вместе разрешат лишь членам максимум двух семей.

Кроме того, в соответствии с решением правительства страны, опубликованном на его официальном сайте, ограничено будет и передвижение в рамках государства. Покинуть свой регион возможно будет лишь на основании веской причины. Тем не менее, данные меры не будут распространяться на переболевших и привитых граждан при предоставлении документального подтверждения.

Ранее сообщалось, что в Германии продлили жесткие карантинные меры минимум до 18 апреля. С 1 по 5 апреля дополнительно будет действовать принцип сокращения контактов в связи с пасхальными праздниками.