Скрежет, скрип, вибрация: автоэксперт назвал способы избежать проблем с тормозами

Одна из самых распространенных причин неполадок с тормозами у автомобилей - разрыв магистрали, препятствующий поступлению тормозной жидкости в механизм. Невозможность затормозить - одна из самых страшных катастроф, с которыми может столкнуться автомобилист. О том, почему перестают работать тормоза и как этого избежать, «Звезде» рассказал главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков.

«Проблема, так скажем, меньшего характера - ухудшение эффективности торможения, когда вы тормозите, педаль проваливается глубже, чем обычно, но машина все же тормозит. Это говорит о разных проблемах, но чаще всего тоже связано с тормозной жидкостью - либо в нее попал воздух, либо вода. Нужно срочно принимать меры, как минимум менять тормозную жидкость и посмотреть, уйдет ли нехороший эффект. Как правило, это помогает», - описал он проблемный признак.

Еще Кадаков упомянул вибрацию при торможении - по его словам, это чаще всего говорит о том, что тормозные диски покоробились.

«На сильно перегретых тормозах мы едем по лужам. Не на всех машинах этот эффект может проявиться, потому что зависит от защиты тормозных механизмов, но все же наблюдается довольно часто», - поделился эксперт.

В такой ситуации специалист советует менять диск и не пытаться вернуть ему эксплуатационные характеристики.

В качестве третьей проблемы Кадаков назвал скрежет или скрип тормозов. В такой ситуации виноваты микрочастицы, образующиеся на современных безасбестовых тормозах, которые со временем начинают издавать непривычные звуки, даже вне зависимости от дороговизны самого авто.

«Либо колодки, либо диски подошли к концу своего жизненного цикла. Протачивать я тоже не советую - кроилово, которое ведет к попадалову, говоря современным языком. Вообще, совет - когда мы меняем диски, тогда надо менять и диски», - подытожил журналист.

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