Эксперт дал советы по подготовке машины к лету

Автоэксперт Лев Зиманов рассказал, что помимо смены зимних шин на летние водителям весной необходимо провести в автосервисе две важные процедуры.

Так, эксперт посоветовал менять резину, когда температура воздуха перестанет опускаться ниже +5 градусов.

«С +5 градусов и выше зимний вариант уже теряет все свои преимущества и приобретает только одни недостатки», - подчеркнул Зиманов, передает радио Sputnik.

Еще одна важная процедура – это балансировка колес. По словам эксперта, если автомобилист не меняет отдельно резину на дисках, а ставит колеса с летними шинами в сборе, то проверить балансировку нужно обязательно.

«Может быть, колеса до осени были сбалансированы, но перед установкой весной надо еще раз провести динамическую балансировку на стенде шиномонтажа», ‒ предупредил Зиманов.

Кроме того, весной следует проверить тормозную систему. По словам Зиманова, если у авто нет датчика износа тормозов, то нужно осмотреть колодки и тормозные диски на предмет износа.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что менять резину на летнюю не стоит раньше второй декады апреля. По словам синоптиков, ночные температуры могут сохранять отрицательные значения еще долгое время.