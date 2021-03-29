Гинцбург предупредил о риске распространения коронавируса среди животных

На следующем этапе COVID-19 может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных. Об этом высказался директор Института им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные», — передают «Известия»‎ слова академика РАН.

Гинцбург подчеркнул, что очаги возбудителя новой коронавирусной инфекции теперь постоянно будут присутствовать вокруг человека и призвал человечество к готовности к этому.

Ранее китайские ученые назвали животных, которые могут заразиться COVID-19. Специалисты проанализировали клетки животных в лаборатории и сделали вывод, что множество зверей, включая лошадей, кошек, коров, коз и даже дельфинов могут легко заразиться коронавирусом.