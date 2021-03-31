Михаил Мурашко сделал прививку от COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что привился от коронавирусной инфекции. Он не сообщил, какой именно препарат ему вкололи.

«Я вакцинировался», - заявил министр в эфире Первого Канала.

Также Мурашко сказал, что считает преждевременными разговоры о третьей волне коронавируса в России. Министр отметил, что сейчас в стране наблюдается снижение числа заболевших.