Михаил Мурашко сделал прививку от COVID-19
Министр здравоохранения не уточнил, какой вакциной он воспользовался.
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что привился от коронавирусной инфекции. Он не сообщил, какой именно препарат ему вкололи.
«Я вакцинировался», - заявил министр в эфире Первого Канала.
Также Мурашко сказал, что считает преждевременными разговоры о третьей волне коронавируса в России. Министр отметил, что сейчас в стране наблюдается снижение числа заболевших.