Мурашко назвал преждевременными разговоры о начале третей волны COVID-19 в РФ

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о преждевременности разговоров о третьей волне коронавируса в России. По его словам, в стране наблюдается снижение количества заболевших.

«Сегодня заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно», - рассказал Мурашко в эфире «Первого канала».

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова заявила о возможности новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. По ее словам, показатели говорят о том, что это один из сценариев развития событий.