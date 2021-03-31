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Опасный симптом: когда боль в животе требует срочной помощи врача

Анна Берестовая
00:04 31.03.2021
Боль в животе могут вызывать проблемы с различными органами.
Опасный симптом: когда боль в животе требует срочной помощи врача
© Фото: pixabay.com
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В ряде случаев боль в животе может быть одним их симптомов развития серьезных и опасных заболеваний. Об этом рассказала терапевт Арина Жигалина.

По словам специалиста, если помимо неприятных ощущений фиксируется снижение веса, повышается температура или наблюдается кровотечение, то необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Саму боль могут вызвать проблемы различными органами, к примеру, печенью или кишечником.

Жигалина отметила в интервью Пятому каналу, что частой причиной неприятных симптомов является неподходящее питание. Так, боль может возникнуть из-за чрезмерного газообразования и быть очень ощутимой.

Ранее врач-терапевт Людмила Лап рассказала, что в некоторых вариациях боль в шее может сигнализировать о серьезном гипертоническом кризе. При такой симптоматике во время болевых ощущений у человека поднимается давление.

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