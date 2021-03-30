Названы самые опасные вулканы России

Наибольшее число вулканов на территории России располагается на Камчатке и Курильских островах. Среди них самым опасным можно назвать крайне активный вулкан Шивелуч, в котором периодически регистрируются взрывные извержения. Такое мнение высказал заведующий лабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ Олег Мельник.

Научный сотрудник МГУ, геолог Виолетта Шанина сообщила, что в 1996 году вулканы Корякский и Авачинский оказались в числе 16 вулканов, признанных профессиональным международным сообществом потенциально опасными для человечества. Их отличает близость к населенным пунктам и наличие разрушительных извержений в прошлом.

Шанина также добавила к перечисленным один из наиболее активных и высоких вулканов мира - Ключевскую сопку. Также геолог вспомнила знаменитый в среде специалистов вулкан Безымянный.

«Он прославился на весь мир взрывом в 1956 году, благодаря которому мы сегодня (30 марта) отмечаем День вулканолога», - цитирует Шанину РИА Новости.

Ранее российский профессор прокомментировал извержение вулкана, проснувшегося на территории Исландии после шести тысяч лет тишины. Эксперт предсказал, что гигант будет извергаться спокойно, как свойственно вулканам острова Рейкьянес.