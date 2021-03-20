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Ученый рассказал, представляет ли опасность проснувшийся спустя 6000 лет в Исландии вулкан

Алена Миронова
11:51 20.03.2021
Извержение на полуострове Рейкьянес примерно в 30 км от Рейкьявика началось в пятницу, 19 марта. Это первое вулканическое извержение в этой местности за 800 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MOM Air
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Профессор кафедры петрологии  и вулканологии МГУ Павел Плечов рассказал «Звезде», представляет ли опасность проснувшийся спустя 6000 лет вулкан в Исландии.

Извержение на полуострове Рейкьянес началось в пятницу, 19 марта, примерно в 20:45.

«Долго ожидали, потому что было землетрясение достаточно сильное в начале года. И с конца февраля фиксировалась сейсмическая активность, которая повышалась. Собственно вот эти предвестники извержения», - отметил эксперт.

Незадолго до произошедшего можно было наблюдать деформацию поверхности - в районе поднималась почва, поверхность, которая и обозначила то место, где потенциально будет извержение. Пока оно считается достаточно маломощным.

«Примерно лава текла на 1 квадратный километр. Есть, кстати, и слабые фонтанчики. Если это будет трещина извержения, обычно это очень красивые извержения, на которые стекается много туристов. Они абсолютно, как правило, безопасны, если имеют ограниченный масштаб... Все зависит от масштаба. Пока это извержение не представляется масштабным», - рассказал Плечов.

Эксперт объяснил, что скорее всего это будет извержение спокойного типа - лава, вытекающая из трещин, отдельных центров и растекающаяся по поверхности. Таких извержений на полуострове Рейкьянес было уже много, однако достаточно давно.

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