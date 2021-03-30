Врач рассказал о связи ледяных напитков с раком горла

Для здорового человека ледяные напитки не представляют большой опасности. Тем не менее, при наличии постоянного раздражения горла их прием способен стимулировать развитие онкологии. Об этом рассказал отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.

Медик объяснил, что при переохлаждении горла меняются условия среды для живущих на его слизистой бактерий. Кроме того, долгое воздействие низкой температуры может уменьшить кровоток и негативно повлиять на местный иммунитет.

В случае, когда употребление холодных напитков не вызывает у человека проблем всю жизнь, беспокоиться не о чем. Тогда же, когда слизистые горла часто подвергаются раздражению из-за курения, алкоголя или иным путем, то стоит побеспокоиться из-за воспалительных процессов.

«Может произойти мутация клеток. Может переродиться слизистая или какая-то ткань в онкологию», - цитирует специалиста «360».

Ранее онколог объяснила, какие условия ведут к развитию рака кишечника. По ее словам, на онкологию в этой области влияет питание, богатое жирами и с недостаточным содержанием клетчатки, кальция и фолиевой кислоты.