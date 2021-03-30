Путин высказался по поводу Белоруссии в ходе разговора с Меркель и Макроном

Президент РФ Владимир Путин указал на недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии как суверенного государства. Таким образом российский лидер высказался во время переговоров по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе Кремля. В целом, как было указано, переговоры прошли «в деловой и откровенной атмосфере». Кроме того, в будущем планируется продолжать совместную работу стран в связи с актуальными событиями в мире.

Ранее в Кремле сообщили, что поступившее российскому президенту от лидера США Джо Байдена приглашение посетить саммит по климату будет рассмотрено в установленном порядке. Было подчеркнуто, что для ответа приглашение должно прийти в официальном виде.