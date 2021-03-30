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Путин провел разговор с Меркель и Макроном

Алексей Курильченко
22:56 30.03.2021
Стороны обсудили перспективы поставки в ЕС российской вакцины «Спутник V».
Путин провел разговор с Меркель и Макроном
© Фото: Presidency Press Service ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел видеоразговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны уделили особое внимание вопросам борьбы с пандемией коронавируса.

«Особое внимание уделено задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой – пандемией коронавирусной инфекции. В этом контексте лидеры сосредоточились на мерах по предотвращению дальнейшего распространения заболевания. Затронуты, в частности, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины "Спутник V", а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС», - сообщает пресс-служба Кремля.

Также президент России выразил готовность к восстановлению нормального взаимодействия с Евросоюзом, если будет проявлена заинтересованность. Обсуждались и вопросы, связанные с Белоруссией, Ливией, Сирией и Ливаном.

Также стороны обсудили ситуацию на востоке Украины. Президент РФ выразил озабоченность из-за обострения конфликта в Донбассе.

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