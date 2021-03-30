Найдено тело второго погибшего в опрокинувшемся судне под Петербургом
Тело женщины обнаружено в хвостовой части корабля.
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Водолазы обнаружили тело второго человека, пропавшего при опрокидывании судна на заводе в Ленинградской области. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.
«Обнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте, женщина», - цитирует сообщение агентство ТАСС.
Тело погибшей найдено в хвостовой части корабля. Ранее сообщалось, что в этом же месте найдено тело мужчины.