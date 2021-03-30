Найдено тело второго погибшего в опрокинувшемся судне под Петербургом

Водолазы обнаружили тело второго человека, пропавшего при опрокидывании судна на заводе в Ленинградской области. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Обнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте, женщина», - цитирует сообщение агентство ТАСС.

Тело погибшей найдено в хвостовой части корабля. Ранее сообщалось, что в этом же месте найдено тело мужчины.