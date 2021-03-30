Обнаружено тело мужчины в опрокинувшемся судне под Петербургом

Водолазы обнаружили тело мужчины в судне, которое опрокинулось на заводе в Ленинградской области. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Водолазами в хвостовой части судна обнаружено тело одного из пропавших в тросах, мужчина», - сообщили в управлении агентству ТАСС.

Инцидент произошел на заводе «Пелла» в городе Отрадное. По данным СК, судно накренилось при выполнении производственных работ на нем. В результате ЧП пострадали два человека, которые получили переломы ребер.