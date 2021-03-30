Стали известны возможные сроки отставки Пашиняна

Руководитель аппарата премьер-министра Армении Арсен Торосян объявил сроки, в которые премьер Пашинян может объявить о своей отставке. По его словам, отставка с целью последующего роспуска Национального собрания и проведения досрочных выборов может состояться с 20 апреля по 5 мая. Торосян отметил, что решение о проведении выборов является бесповоротным.

«Это инструмент ослабления политической напряженности и возвращения страны в русло стабильного развития. Нужно сделать все, чтобы принцип формирования власти народом четко действовал, как он действовал на выборах 2018 года», - заявил руководитель изданию «Sputnik Армения».

Во время встречи с жителями Армавирской области страны Никол Пашинян лично объявил о своей отставке. На период внеочередных выборов политик продолжит исполнять обязанности премьера.