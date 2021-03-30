В Сирии ЦПВС зафиксировал более 40 обстрелов с позиций террористов

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 41 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра»*. Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Карпов.

В рамках оказания помощи сирийским гражданам, представители ЦПВС провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Мазлум и Хаджи-Бадр. Общий вес гуманитарного груза составил более 6,2 тонн.

Ранее в ЦПВС сообщили о приостановке работы трех пунктов пропуска из-за обстрелов боевиков с территорий, подконтрольных вооруженным силам Турции. Работа пунктов остановлена с 30 марта до стабилизации обстановки.

*«Джабхат-ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.