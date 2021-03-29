В Сирии из-за обстрелов приостановлена работа трех пунктов пропуска

С 30 марта в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо будет приостановлена работа трех пунктов пропуска из-за обстрелов боевиков с территорий, подконтрольных вооруженным силам Турции. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Карпов.

«Террористические организации, активизировавшие свою деятельность на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии, совершают провокационные обстрелы и блокируют передвижение граждан и транспортных средств в коридорах выхода. В сложившихся условиях с 30 марта работа указанных пунктов пропуска будет временно приостановлена до стабилизации обстановки и создания условий, обеспечивающих безопасность мирных жителей», - заявил Карпов.

Контр-адмирал отметил, что в провинции Идлиб приостановлена работа пунктов «Серакаб» и «Мизнас», а в Алеппо - пункта «Абу-Зейдин».