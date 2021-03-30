На судостроительном заводе под Санкт-Петербургом перевернулся рыболовный траулер с людьми

На судостроительном заводе «Пелла» в городе Отрадное в Ленинградской области перевернулся рыболовный траулер с людьми. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. По их данным, в результате происшествия есть пострадавшие. На место ЧП выехали спасатели, реанимация и скорая помощь.

Факт инцидента газете 47news подтвердили представители завода. Однако данных о том, был траулер на ремонте или проходил испытания, предоставлять не стали.

Свидетели распространяют в соцсетях кадры и видео с места ЧП. Судя по изображениям, судно легло набок у места швартовки.