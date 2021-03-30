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На судостроительном заводе под Санкт-Петербургом перевернулся рыболовный траулер с людьми

Светлана Иванова
16:36 30.03.2021
На место ЧП выехали спасатели, реанимация и скорая помощь.
© Видео: Подслушано Отрадное на Неве, ВКонтакте © Фото: sluhotradnoe, ВКонтакте
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На судостроительном заводе «Пелла» в городе Отрадное в Ленинградской области перевернулся рыболовный траулер с людьми. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. По их данным, в результате происшествия есть пострадавшие. На место ЧП выехали спасатели, реанимация и скорая помощь.

Факт инцидента газете 47news подтвердили представители завода. Однако данных о том, был траулер на ремонте или проходил испытания, предоставлять не стали.

Свидетели распространяют в соцсетях кадры и видео с места ЧП. Судя по изображениям, судно легло набок у места швартовки.

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