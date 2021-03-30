В стране и мире Судно «Академик Черский» направилось в Данию для укладки «Северного потока-2» Валентина Пескова Трубоукладочное судно начнет свою деятельность в зоне Дании с подготовительных работ, после чего возобновит укладку труб первой ветки газопровода. © Фото: Jens Büttner dpa Globallookpress Читайте нас на: Судно-трубоукладчик «Академик Черский» движется по направлению к территориальным водам Дании, чтобы начать подготовку перед укладкой труб для газопровода «Северный поток-2». «Трубоукладочное судно направилось к исключительной экономической зоне Дании для начала подготовительных работ перед трубоукладкой», - цитирует РИА Новости пресс-службу оператора проекта Nord Stream 2 AG. Сейчас над укладкой труб уже работает российское судно «Фортуна», которое достраивает в Дании вторую ветку газопровода (Line B). Когда «Академик Черский» закончит необходимую подготовку, он возобновит укладку труб первой ветки «Северного потока 2» (Line A). Перед тем, как отправиться в Данию, российский трубоукладчик прошел испытания в районе Калининграда. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика