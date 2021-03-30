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ВОЗ отказалась окончательно опровергать версию об утечке коронавируса из лаборатории

Светлана Иванова
18:27 30.03.2021
Глава организации призвал к дальнейшему расследованию гипотезы о лабораторной утечке COVID-19.
ВОЗ отказалась окончательно опровергать версию об утечке коронавируса из лаборатории
© Фото: TPG, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Версию появления SARS-CoV-2 в результате утечки из лаборатории необходимо проверить дополнительными миссиями с участием специальных экспертов. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
 
Он подчеркнул, что утечка COVID-19 из лаборатории является «крайне маловероятной» гипотезой. При этом, по мнению Гебрейесус, прежде чем полностью сбросить ее со счетов, необходимо получить более надежные выводы и провести дополнительные данные, отметил глава АОЗ после публикации полной версии доклада международной группы экспертов после визита в китайский Ухань для выявления происхождения коронавируса.

«Группа побывала в ряде лабораторий в Ухане и проверила возможность того, что вирус попал в человеческую популяцию из-за лабораторного инцидента. Однако я не считаю эту оценку достаточно обширной», - указал Гебрейесус.

Он добавил, что готов развернуть дополнительные миссии для проверки данной версии. Гебрейесус также отметил, что в ходе расследования так и не был обнаружен источник вируса и необходимо продолжить его поиск.

Международная группа специалистов ВОЗ середины января на протяжении месяца находилась в Китае и совместно с китайскими экспертами расследовали происхождение COVID-19. По словам главы миссии ВОЗ в Ухане Питера Бена Эмбарека, в ходе расследования были изучены молекулярные и генетические данные, проанализированы все генетические секвенции вируса с декабря 2019 по января 2020 года. Специалисты изучили более 76 тысяч образцов людей, у которых до декабря 2019 года возникали симптомы, похожие на коронавирус, но обнаружить его в этих случаях не удалось.

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