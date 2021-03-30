В Минздраве допустили третью волну пандемии COVID-19 в России

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова заявила о возможности новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. По ее словам, показатели говорят о том, что это один из сценариев развития событий.

«Вторая волна захватила и начало 2021 года. Сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить о третьей волне коронавирусной инфекции, несмотря на беспрецедентные меры», - заявила Семенова.

Ранее Минздрав зарегистрировал очередную вакцину от COVID-19 под названием «Спутник Лайт». Это облегченный вариант «Спутника V» в размере 0,5 мл (одна прививочная доза). Преимущество медикамента в том, что, в отличие от первой вакцины, вакцинация потребуется всего одна.