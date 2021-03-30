Врача насмешили выводы британских ученых при очередном исследовании

Профессор, доктор медицинских наук, эндокринолог Анна Гончарова выразила сомнение в том, что метформин - лекарственный препарат, который назначают при диабете второго типа, - может быть эффективен при туберозном склерозе. Таким образом доктор отреагировала на публикацию результатов исследования британских ученых, которые сообщили о том, что метформин может успешно уменьшить проявление симптомов, связанных с комплексом туберозного склероза, представляющего собой редкое генетическое заболевание.

Как пояснила Гончарова в комментарии «Звезде», любой препарат имеет несколько точек приложения, и метформин обладает не только комплексным действием на снижение инсулинорезистентности, но и способствует косвенной нормализации веса при соблюдении диеты и снижает число сердечно-сосудистых эпизодов.

Однако, как заверила доктор, метформин никак не влияет на синтез определенного вида коллагенов и кальцификацию тканей, а также не способен изменить свойство соединительно-тканного матрикса, который лежит в основе туберозного склероза.

«Говорить о влиянии метформина на кальцификацию мягких тканей при туберкулезном процессе и его исходы, с моей точки зрения, смешно. Все, что организм не может уничтожить... он кальцинирует, то есть ограничивает», - отметила врач.

По мнению Гончаровой, применять подобные неспецифические схемы лечения нужно с большой осторожностью.