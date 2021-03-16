Эндокринолог перечислила основные причины возникновения сахарного диабета

Группа заболеваний сахарным диабетом, собирательной причиной которых является повышение уровня глюкозы в крови, находится в приоритете всех национальных систем здравоохранения. В России около 5% жителей страдают заболеванием диабета 2-го типа. Как рассказала «Звезде» эндокринолог, профессор Анна Гончарова, к ним относятся люди самой работоспособной и активной группы населения - от 45 до 56 лет.

Медицинский работник отметила, что всего существует 46 причин для возникновения диабета. Одна из основных - это врожденные генетические проблемы выработки инсулина или рецепторов к инсулину.

«Другие причины - это вирусное поражение организма или послеоперационные состояния. Одной из наиболее распространенных причин являются также последствия хронического панкреатита, в том числе возникшего на фоне алкоголизма. Влияют на появление у человека сахарного диабета также и заболевания желудочно-кишечного тракта», - отметила доктор медицинских наук.

Что касается сахарного диабета 2-го типа, то это гетерогенная группа заболеваний, связанная с генетическими проблемами лишнего веса, заболеваниями печени и резистентностью к алкоголю на фоне токсических гепатитов или употребления антидепрессантов и прочих препаратов, которые принимают годами и которые влияют на формирование массы тела и других причин.

«Стрессы и хронические неврозоподобные состояния также приводят к повышению уровня глюкозы в крови. Отдельной проблемой для врачей является сахарный диабет у беременных или диабет, связанный с неадекватным употреблением пищевых ресурсов», - рассказала доктор медицинских наук.

Заболевших сахарным диабетом, заметила медик, следует обучить, как правильно обращаться со своим заболеванием, как следить за уровнем глюкозы и изменениями в составе мочи. Если показатели уже критические, нужно сразу же обратиться к врачу.

Как предупредила Анна Гончарова, только командная работа и комплексный регулярный контроль за уровнем гликемического индекса - со стороны самого пациента, его семьи и органов здравоохранения - помогут управлять диабетом и сделать так, чтобы больной человек ничем не отличался от здорового. В конечном итоге, отметила специалист, нужно не забывать про физические нагрузки и помнить: чем тоньше будет ваша талия, тем дальше вы будете от диабета 2-го типа.