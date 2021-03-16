Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эндокринолог перечислила основные причины возникновения сахарного диабета

Валентина Пескова
14:02 16.03.2021
В России, согласно статистике, сахарный диабет 2-го типа диагностирован у 5% жителей страны, которые находятся под наблюдением специалистов.
Эндокринолог перечислила основные причины возникновения сахарного диабета
© Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress
Читайте нас на:

Группа заболеваний сахарным диабетом, собирательной причиной которых является повышение уровня глюкозы в крови, находится в приоритете всех национальных систем здравоохранения. В России около 5% жителей страдают заболеванием диабета 2-го типа. Как рассказала «Звезде» эндокринолог, профессор Анна Гончарова, к ним относятся люди самой работоспособной и активной группы населения - от 45 до 56 лет.

Медицинский работник отметила, что всего существует 46 причин для возникновения диабета. Одна из основных - это врожденные генетические проблемы выработки инсулина или рецепторов к инсулину.

«Другие причины - это вирусное поражение организма или послеоперационные состояния. Одной из наиболее распространенных причин являются также последствия хронического панкреатита, в том числе возникшего на фоне алкоголизма. Влияют на появление у человека сахарного диабета также и заболевания желудочно-кишечного тракта», - отметила доктор медицинских наук.

Что касается сахарного диабета 2-го типа, то это гетерогенная группа заболеваний, связанная с генетическими проблемами лишнего веса, заболеваниями печени и резистентностью к алкоголю на фоне токсических гепатитов или употребления антидепрессантов и прочих препаратов, которые принимают годами и которые влияют на формирование массы тела и других причин.

«Стрессы и хронические неврозоподобные состояния также приводят к повышению уровня глюкозы в крови. Отдельной проблемой для врачей является сахарный диабет у беременных или диабет, связанный с неадекватным употреблением пищевых ресурсов», - рассказала доктор медицинских наук.

Заболевших сахарным диабетом, заметила медик, следует обучить, как правильно обращаться со своим заболеванием, как следить за уровнем глюкозы и изменениями в составе мочи. Если показатели уже критические, нужно сразу же обратиться к врачу.

Как предупредила Анна Гончарова, только командная работа и комплексный регулярный контроль за уровнем гликемического индекса - со стороны самого пациента, его семьи и органов здравоохранения - помогут управлять диабетом и сделать так, чтобы больной человек ничем не отличался от здорового. В конечном итоге, отметила специалист, нужно не забывать про физические нагрузки и помнить: чем тоньше будет ваша талия, тем дальше вы будете от диабета 2-го типа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:22 В стране и мире
В Кремле высказались против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
12:24 Спорт
Умер 19-летний хоккеист МХЛ, находившийся в реанимации после попадания шайбы
10:49 Спорт
Овечкин вошел в топ-6 лучших снайперов НХЛ
09:44 В стране и мире
Американская газета признала, что приписала Трампу слова, которые он не говорил
08:36 В стране и мире
Москву и Подмосковье накроет сильный туман
Популярное
Популярное
Видео
Астроном назвал главное препятствие к межпланетным путешествиям
Видео
Диетолог описала правильное питание для красоты волос
Видео
Эксперт рассказала, что не стоит брать с собой на отдых за границу
Видео
Цена помощи: чем на самом деле оказался для СССР американский ленд-лиз
Видео
Шесть демонов экзорцизма: исследователь назвал научные причины «одержимости дьяволом»
Видео
Что мог позволить советский человек, живя в день всего лишь на 1 рубль
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.