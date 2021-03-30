«На пианино играть смогу»: Стриженова записала видео после операции на руке

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала о перенесенной операции на руку, которую она повредила во время съемок передачи «Время покажет». Оступившись, она упала и сильно ударилась, особенно задев руку. Пост в социальной сети Стриженова записала после операции, отойдя от наркоза.

«Полет шмеля закончился Боткинской больницей», - подписала она соответствующий пост в своем Instagram. «Очень много людей звонит и пишет, просто физически не могу всем ответить. Спасибо, что вы беспокоитесь», - сказала она поклонникам.

Ведущая рассказала, что после удара рука распухла буквально на глазах, а голова резко закружилась от боли. Съемочная группа оперативно позвала врачей, которые констатировали, что случай серьезный и что необходима госпитализация.

«Рентген показал, что перелом сложный, нестандартный, со смещением, с осколками. Врач сказал, что надо делать операцию. Все теперь уже, слава богу, позади, только что сделали первую перевязку. Доктор сказал, что на скрипке играть не буду, но на пианино смогу», - с улыбкой сказала Стриженова.

Напомним, о происшествии сообщил ее соведущий Руслан Осташко. Сообщив об этом в соцсетях, он пожелал Екатерине скорейшего выздоровления и выразил надежду, что сильно она не пострадала.