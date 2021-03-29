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Ведущая Стриженова упала и повредила руку на съемках программы

Светлана Иванова
20:55 29.03.2021
Сейчас 53-летняя тележурналист находится под медицинским наблюдением.
Ведущая Стриженова упала и повредила руку на съемках программы
© Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев, Global Look Press
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Тележурналист, ведущая Екатерина Стриженова повредила руку при падении. Инцидент произошел во время съемок программы «Время покажет» на Первом канале, которую ведет Стриженова. О происшествии на своей странице в Instagram сообщил ее соведущий, журналист Руслан Осташко.

«Работа ведущего может быть опасна не только горячими спорами экспертов в студии. Сегодня в прямом эфире программы «Время покажет» случилось крайне неприятное событие. Екатерина Стриженова оступилась, упала и повредила себе руку!», - написал Осташко.

По предварительной информации, Стриженова, которая сейчас находится под медицинским наблюдением, получила перелом.

Осташко пожелал своей соведущей скорейшего выздоровления. Журналист также выразил надежду, что здоровье Стриженовой серьезно не пострадало.

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