Ведущая Стриженова упала и повредила руку на съемках программы

Тележурналист, ведущая Екатерина Стриженова повредила руку при падении. Инцидент произошел во время съемок программы «Время покажет» на Первом канале, которую ведет Стриженова. О происшествии на своей странице в Instagram сообщил ее соведущий, журналист Руслан Осташко.

«Работа ведущего может быть опасна не только горячими спорами экспертов в студии. Сегодня в прямом эфире программы «Время покажет» случилось крайне неприятное событие. Екатерина Стриженова оступилась, упала и повредила себе руку!», - написал Осташко.

По предварительной информации, Стриженова, которая сейчас находится под медицинским наблюдением, получила перелом.

Осташко пожелал своей соведущей скорейшего выздоровления. Журналист также выразил надежду, что здоровье Стриженовой серьезно не пострадало.