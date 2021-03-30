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ФСБ опубликовала кадры задержания начальника транспортной полиции Нижнего Новгорода

Валентина Пескова
16:31 30.03.2021
Помимо основного руководителя по подозрению в получении взяток задержаны еще четыре человека из руководящего звена.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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В  управлении транспортной полиции Нижнего Новгорода прошли обыски после того, как руководство управления заподозрили в получении  взятки. Начальник транспортной полиции Нижнего Новгорода уже задержан. ФСБ РФ распространила кадры, где показано, что задержание руководителя управления проходило у него в одной из комнат его загородного дома, после чего мужчину посадили в машину. Еще четырех сотрудников провели через офисные коридоры под конвоем правоохранителей, выведя их в сопровождении через проходные управления.

Также на кадрах показаны денежные купюры, которые получали фигуранты уголовного дела от своих подчиненных. Согласно данным Приволжского СУ СК РФ, фигуранты громкого дела собирали со своих сотрудников так называемые «откаты» с их премий - на общую сумму более миллиона рублей.

Как указано в паблике «Опер пишет», среди подозреваемых - заместитель начальника управления Антон Емелин, заместитель начальника Дмитрий Свистунов, начальник отдела кадров Вафа Арифуллин, командир батальона ППС Владимир Мищенко.

Следователи подозревают, что в декабре 2020 года задержанные получили с каждого подчиненного, которым сами же и выписали премии - «ответную дань» в сумме 10-15 тысяч рублей. В ближайшее время будет решатся вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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