Руководство нижегородской транспортной полиции подозревают во взяточничестве

СК завел уголовное дело в отношении нескольких руководящих сотрудников нижегородской транспортной полиции по факту получения взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно предоставленной информации, подозреваемые в декабре 2020 года получили в качестве взятки более одного миллиона рублей со средств, полагающихся в виде премии сотрудникам отдела полиции - от десяти до пятнадцати тысяч рублей с каждого.

В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств дела. В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения всем подозреваемым.