ОПК Экипаж качали на руках: кадры второго полета Ил-112В Тимур Шерзад Новые турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ отработали штатно, безо всяких проблем © Фото: Ростех Читайте нас на: Перспективный российский военно-транспортный самолет Ил-112В совершил второй полет. Взлет произошел с аэродрома Воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО» (в составе ПАО «ОАК», входящего в Ростех). Ил-112В управлялся экипажем, состоявшем из летчика-испытателя 1-го класса Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева. После успешно проведенного полета экипаж, по традиции, качали на руках. Новые турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ отработали штатно, безо всяких проблем «Специалисты ОДК проделали большую работу с данной силовой установкой. Техника прошла ресурсные стендовые и специальные испытания, наработав 700 часов. Были успешно завершены четыре этапа летных испытаний в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Проведены работы по наземным и цеховым отработкам в составе самого самолета, в том числе проверки внедренных мероприятий и скоростные пробежки. На данный момент мы завершаем первую часть испытаний для подтверждения межремонтного ресурса двигателей в 600 часов для типовой конструкции. Всего предприятием были изготовлены семь стендовых двигателей и три пары двигателей для испытаний в составе самолета», - комментирует генеральный конструктор АО «ОДК-Климов» Всеволод Елисеев. Первый полет самолет совершил 30 марта 2019. Испытания продолжались около часа. А в октябре прошлого года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что новые самолеты Ил-112В начнут поступать в Минобороны России в 2023 году. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика