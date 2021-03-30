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Экипаж качали на руках: кадры второго полета Ил-112В

Тимур Шерзад
15:20 30.03.2021
Новые турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ отработали штатно, безо всяких проблем
Экипаж качали на руках: кадры второго полета Ил-112В
© Фото: Ростех
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Перспективный российский военно-транспортный самолет Ил-112В совершил второй полет. Взлет произошел с аэродрома Воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО» (в составе ПАО «ОАК», входящего в Ростех).

Ил-112В управлялся экипажем, состоявшем из летчика-испытателя 1-го класса Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева. После успешно проведенного полета экипаж, по традиции, качали на руках. 

Новые турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ отработали штатно, безо всяких проблем

«Специалисты ОДК проделали большую работу с данной силовой установкой. Техника прошла ресурсные стендовые и специальные испытания, наработав 700 часов. Были успешно завершены четыре этапа летных испытаний в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Проведены работы по наземным и цеховым отработкам в составе самого самолета, в том числе проверки внедренных мероприятий и скоростные пробежки. На данный момент мы завершаем первую часть испытаний для подтверждения межремонтного ресурса двигателей в 600 часов для типовой конструкции. Всего предприятием были изготовлены семь стендовых двигателей и три пары двигателей для испытаний в составе самолета», - комментирует генеральный конструктор АО «ОДК-Климов» Всеволод Елисеев.

Первый полет самолет совершил 30 марта 2019. Испытания продолжались около часа. А в октябре прошлого года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что новые самолеты Ил-112В начнут поступать в Минобороны России в 2023 году.

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