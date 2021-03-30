Особо опасны: какие продукты вредны для кишечника

Немецкий врач Томас Фрилинг перечислил продукты питания, представляющие особую опасность для кишечника. По его словам, вредят здоровью пищеварения в данной области копченые или жаренные колбасы и колбасные изделия, сало, майонез, маргарин и содержащие сахар продукты.

Такого рода пища способствует распространению в кишечнике вредящих ему бактерий. После определенного времени он становится более восприимчивым к различным заболеваниям. Об этом пишет Focus.

Поможет поддерживать здоровье, по его словам, богатая клетчаткой средиземноморская диета с преимущественным содержанием еды без мяса. Кроме того, полезными для работы кишечника станут бобовые, морковь, шпинат и, особенно, бананы.

Ранее нутрициолог рассказала, в чем отличия желтых бананов от зеленых. В разных видах фрукта, как оказалось, содержится разное количество полезных веществ и сахара.