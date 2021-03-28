Нутрициолог рассказала о разнице между желтыми и зелеными бананами

При соблюдении диеты желательно не употреблять бананы, поскольку в них содержится фруктоза. Об этом предупредила нутрициолог Кристина Журавлева.

«Фруктозу в большом количестве есть нельзя, если хочется похудеть. В идеале есть 300 мг фруктозы», - сказала она телеканалу «Звезда».

Если же съесть банан все-таки хочется, то лучше сделать это в первой половине дня.

«Желтые и зеленые бананы содержат разное количество витаминов и полезных веществ. В желтых - больше сахара. Если собираетесь худеть, то лучше покупать зеленые бананы», - предупредила специалист.

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