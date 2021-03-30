Под завалами рудника в Приморье обнаружили тело погибшего рабочего

Под завалами рудника «Королевский» в Приморье обнаружили погибшего горняка. Об этом сообщили в МЧС.

Напомним, 17 марта при проведении подрывных работ на руднике в городе Дальнегорске произошло обрушение породы. На территории оказались заблокированными два человека, работавшие на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что на помощь работникам рудника направили группу горноспасателей Дальнегорского военизированного горноспасательного взвода. Изначально на месте происшествия находились 30 человек, 28 из которых оперативно эвакуировали.