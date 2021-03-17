В Приморье спасают горняков, заблокированных на руднике

В городе Дальнегорске Приморского края на территории рудника оказались заблокированы два человека, работавшие на месте происшествия. В настоящее время спасением горняков занимается региональное МЧС.

На помощь пришла группа горноспасателей Дальнегорского военизированного горноспасательного взвода в составе 13 человек и двух единиц техники.

Согласно имеющейся информации, на руднике находились 30 человек, 28 из которых были эвакуированы спасателями. К настоящему моменту горноспасателям удалось добраться до заблокированных людей.

Об этом сообщает региональное отделение МЧС РФ на своем официальном сайте. Согласно последним данным, один из ожидающих вызволения человек получил травму.