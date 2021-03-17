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В Приморье спасают горняков, заблокированных на руднике

Анна Берестовая
04:01 17.03.2021
На руднике изначально находились 30 человек, 28 из которых были эвакуированы спасателями.
В Приморье спасают горняков, заблокированных на руднике
© Фото: 25.mchs.gov.ru
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В городе Дальнегорске Приморского края на территории рудника оказались заблокированы два человека, работавшие на месте происшествия. В настоящее время спасением горняков занимается региональное МЧС.

На помощь пришла группа горноспасателей Дальнегорского военизированного горноспасательного взвода в составе 13 человек и двух единиц техники.

Согласно имеющейся информации, на руднике находились 30 человек, 28 из которых были эвакуированы спасателями. К настоящему моменту горноспасателям удалось добраться до заблокированных людей.

Об этом сообщает региональное отделение МЧС РФ на своем официальном сайте. Согласно последним данным, один из ожидающих вызволения человек получил травму.

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