В Мытищах мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

В подмосковных Мытищах вооруженный мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Инцидент развернулся в коттеджном поселке «Новые Вешки».

Мужчина забаррикадировался в частном доме. К настоящему моменту место происшествия оцеплено, точные обстоятельства, побудившие стрелка к его действиям, выясняются. Об этом сообщает РИА Новости.

«Новые Вешки» - элитный охраняемый поселок в нескольких километрах от МКАД, стартовая стоимость домов в котором превышает полмиллиона рублей. Администрация позиционирует поселок как «уникальное пространство для современных и успешных предпринимателей», а также звезд эстрады, актеров театра и кино.