Правительство России изменит механизм формирования цен на топливо с 1 мая

Правительство России намерено скорректировать механизм формирования цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

В ходе рабочего совещания с профильными ФОИВ при участии представителей нефтегазовых компаний Новак подчеркнул важность корректировки демпфера для рынка «с точки зрения сохранения достаточной доходности розничного сегмента и удержания роста конечных цен в пределах инфляции».

«Мы видим, что механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос», - цитирует пресс-служба правительства вице-премьера.

По его словам, сейчас Министерство финансов готовит соответствующий проект закона. По предварительным данным, механизм заработает 1 мая 2021 года.