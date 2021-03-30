Число жертв взрыва газа в жилом доме в Татарстане возросло до двух

Число жертв обрушения нескольких квартир дома в Зеленодольске возросло до двух. Об этом сообщили в Минздраве.

Согласно предоставленной информации, в больнице скончалась пострадавшая женщина, у которой ранее диагностировали очень серьезные травмы. В настоящий момент в больнице остаются четверо пострадавших - две женщины и двое мужчин. Их состояние оценивается как средней степени тяжести - угрозы их жизни нет.

Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в девятиэтажном доме на улице Ленина, 39А поступило вечером в понедельник, 29 марта. Произошло обрушение семи квартир. Причиной могла стать неисправность газового оборудования или утечка газа.

В настоящий момент на месте происшествия создан оперативный штаб. Эвакуированные жители размещены в пункте временного размещения. СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура взяла под контроль расследование дела.