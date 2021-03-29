В стране и мире Взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме в Татарстане Алексей Курильченко В МЧС сообщили об обнаружении тела одного человека. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В девятиэтажном жилом доме в Татарстане произошел хлопок газа, обрушились семь квартир. «В Зеленодольске (Республика Татарстан) поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в многоквартирном кирпичном доме. Проводится эвакуация. Произошло обрушение 6 квартир на седьмом этаже, и одной на 8 этаже», - говорится в сообщении МЧС. Из-под завалов была спасена женщина, она доставлена в медучреждение. Также было обнаружено тело мужчины. К ликвидации последствий происшествия привлечено 59 человек и 20 единиц техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика