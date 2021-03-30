Сорок пять человек погибли в давке при прощании с президентом Танзании

В Танзании на стадионе города Дар-эс-Салам во время церемонии прощания с главой государства Джоном Магуфули произошла давка, в результате которой погибли 45 человек.

Отмечается, что причиной давки стала попытка жителей попасть на стадион через неофициальные входы. Ранения различной степени тяжести получили 37 человек. В настоящий момент они уже выписаны из медицинских учреждений. Об этом сообщает местный новостной портал Kahawa Tungu со ссылкой на полицию.

Глава Танзании Джон Магуфули скончался на 62-м году жизни в среду, 17 марта. Известно, что политик был заражен коронавирусом, из-за чего 10 марта был госпитализирован в Кении.