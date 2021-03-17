СМИ: умер президент Танзании Джон Магуфули

В среду, 17 марта, на 62-м году жизни скончался глава государства Танзания Джон Магуфули. Об этом сообщил вице-президент страны Самиа Сулуху Хассан.

«Мы потеряли нашего мужественного лидера, президента Джона Магуфули», - цитирует политика агентство Bloomberg.

На данный момент причины смерти не уточняются. Известно, что Магуфули был заражен коронавирусом, из-за чего 10 марта был госпитализирован в Кении.

С начала мая 2020 года Танзания не предоставляла статистику заболеваемости и смертности от коронавируса. По Магуфули, в стране не вводили жестких ограничений, не предпринимали антивирусных мер и не планировали закупать вакцины. Гражданам, зараженным респираторными заболеваниями, было рекомендовано лечиться молитвами.

На пост президента Магуфули был избран в 2015 году. В 2020 году его переизбрали на второй срок.