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Травматолог назвал возможные последствия бега для неподготовленных

Светлана Головина
11:25 30.03.2021
По словам специалиста, зачастую боли в икроножных мышцах и голеностопных суставах происходят из-за неправильной обуви.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: imagebroker, Guenter Fischer, Globallookpress
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Травматолог-ортопед Максим Королев рассказал «Звезде», что главная ошибка неподготовленных бегунов - в попытках сразу преодолевать большие дистанции и в неправильно подобранной обуви.

«Не надо сразу бежать марафон на дальние дистанции. Этого нельзя делать ни в коем случае! Сначала нужно попробовать минимальные дистанции - 100, 200 или 400 метров - и посмотреть на свое состояние», - пояснил специалист.

При выборе обуви необходимо определиться, по какой поверхности вы будете бегать - по корту, по асфальту или по пересеченной местности. Для каждой из них своя подошва, и зачастую именно из-за неправильной обуви у бегунов происходят травмы.

«Основные жалобы - боль в икроножных мышцах и мышцах бедра, отек ахилловых сухожилий и боль в голеностопных суставах. Происходит это из-за неправильного перераспределения нагрузки, в результате чего организм начинает перестраиваться и передает боли. Это обычные стандартные боли, которые лечатся либо прекращением бега, либо правильным подбором обуви», - сказал Королев.

По словам ортопеда, из-за бега серьезных видимых деформаций не происходит.  

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