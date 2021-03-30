Эксклюзив Травматолог назвал возможные последствия бега для неподготовленных Светлана Головина По словам специалиста, зачастую боли в икроножных мышцах и голеностопных суставах происходят из-за неправильной обуви. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: imagebroker, Guenter Fischer, Globallookpress Читайте нас на: Травматолог-ортопед Максим Королев рассказал «Звезде», что главная ошибка неподготовленных бегунов - в попытках сразу преодолевать большие дистанции и в неправильно подобранной обуви. «Не надо сразу бежать марафон на дальние дистанции. Этого нельзя делать ни в коем случае! Сначала нужно попробовать минимальные дистанции - 100, 200 или 400 метров - и посмотреть на свое состояние», - пояснил специалист. При выборе обуви необходимо определиться, по какой поверхности вы будете бегать - по корту, по асфальту или по пересеченной местности. Для каждой из них своя подошва, и зачастую именно из-за неправильной обуви у бегунов происходят травмы. «Основные жалобы - боль в икроножных мышцах и мышцах бедра, отек ахилловых сухожилий и боль в голеностопных суставах. Происходит это из-за неправильного перераспределения нагрузки, в результате чего организм начинает перестраиваться и передает боли. Это обычные стандартные боли, которые лечатся либо прекращением бега, либо правильным подбором обуви», - сказал Королев. По словам ортопеда, из-за бега серьезных видимых деформаций не происходит. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика