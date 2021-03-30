Опубликованы кадры с места взрыва газа в жилом доме в Татарстане

Очевидцы опубликовали видео с места взрыва газа в жилом доме в городе Зеленодольск в Татарстане. По их словам, три верхних этажа здания оказались повреждены.

На кадрах видно отряд спасателей, которые направляются в здание, а также балкон, полностью уничтоженный взрывом. Улица вокруг дома усыпана осколками стекла.

По данным МЧС, после проведения обследования было установлено, что несущие конструкции здания не повреждены. На месте происшествия создан оперативный штаб. Эвакуированные жители размещены в пункте временного размещения. По уточненным данным, погиб один человек и четыре пострадали.