В МЧС рассказали о состоянии жилого дома после взрыва газа в Татарстане

Сотрудники МЧС РФ проводят обследование квартир жилого дома в Татарстане, пострадавших при взрыве газа. По данным спасателей, несущие конструкции здания не повреждены. Работы по разбору завалов продолжаются.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Эвакуированные жители размещены в пункте временного размещения. По уточненным данным, погиб один человек и четыре пострадали.

Ранее представитель региональных экстренных служб сообщил, что взрыв мог произойти из-за неисправности газового оборудования или утечки газа.