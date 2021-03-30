В МЧС рассказали о состоянии жилого дома после взрыва газа в Татарстане
На месте происшествия проводится обследования пострадавших квартир.
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Сотрудники МЧС РФ проводят обследование квартир жилого дома в Татарстане, пострадавших при взрыве газа. По данным спасателей, несущие конструкции здания не повреждены. Работы по разбору завалов продолжаются.
На месте происшествия создан оперативный штаб. Эвакуированные жители размещены в пункте временного размещения. По уточненным данным, погиб один человек и четыре пострадали.
Ранее представитель региональных экстренных служб сообщил, что взрыв мог произойти из-за неисправности газового оборудования или утечки газа.