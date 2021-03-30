Возбуждено дело после обрушения квартир многоэтажного дома в Татарстане

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после обрушения квартир, произошедшего в многоэтажке в Зеленодольске (Республика Татарстан). Об этом сообщили в региональном отделении СК РФ.

В качестве основной версии случившегося рассматривается взрыв бытового газа, произошедший в результате утечки. Точное число жертв и пострадавших в настоящий момент устанавливается. На месте случившегося работают следователи криминалисты и проводятся необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что в девятиэтажном жилом здании в Татарстане обрушились шесть квартир на седьмом и одна - на восьмом этаже. Несколько пострадавших были доставлены в медучреждения с травмами разной степени тяжести.