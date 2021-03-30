Названа возможная причина взрыва газа в жилом доме в Татарстане

Взрыв газа в многоэтажном жилом доме в Татарстане мог произойти из-за неисправности газового оборудования или утечки газа. Об этом сообщил представитель региональных экстренных служб. По его словам, из дома эвакуировали 99 человек.

«В качестве основных версий причин взрыва газа рассматриваются неисправность газового оборудования и утечка газа», - заявил представитель агентству РИА Новости.

Ранее сообщалось, что при взрыве обрушились семь квартир. Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины под завалами.