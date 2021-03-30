Три человека госпитализированы после взрыва газа в Татарстане

Три человека, получивших травмы в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Зеленодольске (Республика Татарстан), были направлены в медицинское учреждение. Такие данные предоставили в пресс-службе регионального Минздрава.

По имеющейся информации, одна женщина в тяжелом состоянии отправлена в реанимацию. Жизням мужчины и женщины с повреждениями средней тяжести ничто не угрожает.

Как сообщила прокуратура республики, по факту произошедшего была начата проверка безопасности использования газового оборудования в пострадавшем доме. Об этом пишет ТАСС. Обстоятельства случившегося в настоящее время уточняются.

Ранее стало известно о крупном взрыве газа в девятиэтажном доме в Татарстане. В результате случившегося обрушились семь квартир на двух этажах постройки.