В стране и мире Чешский миллиардер погиб в авиакатастрофе на Аляске Алена Миронова В крушении удалось выжить одному человеку. В настоящий момент ведется расследование причин трагедии. © Фото: Roman Vondrous, CTK, Globallookpress Читайте нас на: Чешский миллиардер Петр Келлнер погиб в результате крушения вертолета Airbus AS350 B3 на Аляске. Его состояние Forbes оценивал в 17,5 миллиарда долларов. Всего в авиакатастрофе погибли пять человек. Сообщается об одном пострадавшем - он госпитализирован в тяжелом состоянии. Причины крушения в настоящий момент не установлены. Сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте ведут расследование причин трагедии. Об этом пишет The Washington Post. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика