Пять человек погибли при крушении вертолета на Аляске

На леднике Кник к востоку от американского города Анкоридж, штат Аляска, произошло крушение вертолета - пять человек погибли, один пострадал.

«Спасатели обнаружили одного выжившего - его транспортировали для обеспечения медицинской помощи, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Пятеро других человек, находившихся в вертолете, были обнаружены мертвыми», - говорится в сообщении местного департамента общественной безопасности.

В районе ледника был введен временный запрет на полеты. Сотрудники национального совета по безопасности на транспорте ведут расследование причин трагедии.