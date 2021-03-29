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Пять человек погибли при крушении вертолета на Аляске

Алексей Курильченко
00:14 29.03.2021
Трагедия произошла на леднике к востоку от Анкориджа.
Пять человек погибли при крушении вертолета на Аляске
© Фото: AlaskaStateTroopersOfficial, Facebook
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На леднике Кник к востоку от американского города Анкоридж, штат Аляска, произошло крушение вертолета - пять человек погибли, один пострадал.

«Спасатели обнаружили одного выжившего - его транспортировали для обеспечения медицинской помощи, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Пятеро других человек, находившихся в вертолете, были обнаружены мертвыми», - говорится в сообщении местного департамента общественной безопасности.

В районе ледника был введен временный запрет на полеты. Сотрудники национального совета по безопасности на транспорте ведут расследование причин трагедии.

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